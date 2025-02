Marvel benekter bruk av KI i Fantastic Four: First Steps-plakater

HQ

Marvel har avvist påstander om at de har brukt kunstig intelligens for å lage de medfølgende plakatene til Fantastic Four: First Steps. Etter avsløringen av filmens trailer i går, var mange fans glade for å se Marvels første familie på skjermen, men kritikken fulgte raskt da folk oppdaget noen mistenkelige plakater i etterkant.

Via The Wrap var Marvel raskt ute med å skyte ned disse KI-ryktene, og sa at plakatene ikke var laget ved hjelp av kunstig intelligens. Det har imidlertid ikke stoppet konspirasjonene fra å løpe løpsk, og peker på personer på plakatene som ser ut til å være dupliserte og mangler fingre.

Sjekk ut plakatene selv nedenfor. Tidligere har Marvel støtt på noen kontroverser med KI etter at de brukte teknologien til åpningen av Secret Invasion. Ettersom KI og film ser ut til å smelte mer og mer sammen, kommer vi garantert til å se flere debatter og fingerpeking som dette, uansett om AI har blitt brukt eller ikke.