Teaser-traileren for The Fantastic Four: First Steps er ute, med vårt første blikk på Galactus

HQ

The Fantastic Four: First StepsDen første filmen om Marvel-familien på et tiår, og den første som inkluderes i Marvel Cinematic Universe fra Marvel Studios, har vist sin første trailer.

Matt Shakman, regissør av Disney+-serien WandaVision, står i spissen for denne filmatiseringen, med Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn og Ebob Moss-Bachrach som Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm og Ben Grimm, med Julia Garner, Ralph Ineson, Paul Walter Hauser og John Malkovich i rollene.

Teaseren, som er knapt 90 sekunder lang, og med temasangen fra Michael Giacchino, gir oss likevel vårt første glimt av skurken Galactus. Som, i motsetning til Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer fra 2007, faktisk vil se ut som Galactus ... en gigantisk trussel over Manhattan på 1960-tallet (det er en periodefilm, så det gjenstår å se hvordan den vil passe inn i MCU-tidslinjen).

The Fantastic Four: First Steps vil ha premiere 25. juli 2025. Gleder du deg til Marvels neste filmfase?