Marvel er ikke ferdig med å annonsere Avengers: Doomsday skuespillere

I går fikk vi se en av de merkeligste og mest frustrerende avsløringene vi har sett for en film, et spill eller et hvilket som helst annet medium for den saks skyld. Ingen hadde trodd at de skulle bli sittende ved datamaskinen i fem timer, men for å få nyheten, var det det vi måtte gjøre.

Fra tilbakevendende Avengers som Chris Hemsworth til originale X-Men-rolleinnehavere som Sir Ian McKellen, var det nok av overraskelser så vel som noen få forventede ansikter. Det virker imidlertid som om Marvel ikke er helt ferdig med rollebesetningen for Avengers: Doomsday ennå.

Ifølge The Hollywood Reporter holder Marvel fortsatt noen navn tett til brystet, og vi er ikke sikre på når eller hvordan vi får vite mer om disse ekstra skuespillerne. Tom Hollands Spider-Man, Ryan Reynolds' Deadpool og flere andre var spesielt fraværende, til tross for at forventningene pekte mot at de skulle dukke opp.

Med 27 navn på plakaten allerede, blir det likevel vanskelig å presse alle disse heltene inn i én film. Vi må vente i over et år før vi får se hvordan det går, for Avengers: Doomsday kommer på kino 1. mai 2026.