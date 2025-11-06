Marvel og Insomniac Games skal jobbe sammen i "mange år fremover"

HQ

Det er mange Marvel-spill i arbeid akkurat nå. Arkane har Blade, Arc System Works har Marvel Tokon: Fighting Souls, Motive har et Iron Man-spill, og selvfølgelig forbereder Insomniac seg på utgivelsen av Marvel's Wolverine neste år.

I en samtale med Game Informer sa daglig leder for Marvel Games Haluk Mentes at selv om Marvel er glade for å jobbe med så mange studioer, ser de Insomniacs prosjekter som "symbolet" på sin filosofi når det gjelder spill.

"Vi har jobbet sammen i mer enn et tiår og utviklet en slik kortform på tvers av flere Marvel's Spider-Man-spill at da tiden endelig var inne for å bringe Logan tilbake på en spektakulær og visceral måte, var det åpenbart for alle i teamet vårt at Insomniac var det perfekte valget", sier Mentes. "Det var vår felles kultur og våre felles verdier som førte oss sammen, og vi er så stolte over å kunne fortsette samarbeidet i mange år fremover."

Med tanke på at Marvel Games virkelig følte at de tok et stort sprang fremover i 2018 med Marvel's Spider-Man, kan vi forstå hvorfor selskapet så gjerne vil jobbe med Insomniac. Med et annet Spider-Man-spill sannsynligvis også på kortene på et eller annet tidspunkt, ser det ut til at Insomniac kommer til å være opptatt med Marvel-merket langt utover Wolverine.

Marvel's Wolverine slippes høsten 2026.