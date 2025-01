Marvel Rivals bekrefter Fantastic Four-inkludering, trailer slippes neste uke

HQ

Siden Marvel Rivals er så knyttet til Marvel-IP-en, er det mange som kan gjette hvilke figurer som vil bli lagt til i spillet ved å åpne en tegneserie og se hvilke ikoniske helter og skurker som ennå ikke er en del av listen.

Det har lenge vært antatt at Fantastic Four ville bli med i Marvel Rivals, og i går lekket det ut et skjermbilde på nettet av alle fire medlemmene av teamet i spillets tegnestil. Dette ble deretter lagt ut på Marvel Rivals 'sosiale kontoer, sammen med avsløringen om at vi ville få en trailer for Fantastic Four den 6. januar, klokken 16:00 UTC.

Vi er ikke sikre på om alle Fantastic Four kommer på en gang, men traileren vil sannsynligvis vise frem hver karakter og hva de kan gjøre i en kamp. I mellomtiden har nye skins blitt avslørt som Marvel Rivals ser ut til å bevege seg mot en Lunar New Year-feiring.