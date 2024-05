Marvel Rivals bekreftet for PS5 og Xbox Series

HQ

Under State of Play -sendingen dukket Marvel Rivals opp. Det kommende 6v6-lagbaserte PvP-skytespillet ble vist i et kort innslag der det ble bekreftet at det vil komme til PS5 (og Xbox Series X/S), og at et par ekstra krigere vil bli med på moro ved lansering.

Vi blir fortalt at Venom og Adam Warlock vil være tilgjengelige å spille som. Når det gjelder hva som gjør disse karakterene spesielle, legger PlayStation Blog-innlegget om kunngjøringen til:

"Velg Venom for å utnytte symbiotens kraft og sluke fiendene dine, eller velg Adam Warlock og slipp løs potensialet i kvantemagi, og etabler et sjelebånd med lagkameratene dine for å lade fremover eller gjenopplive hele laget ditt."

I tillegg til å avsløre at en lukket betatest vil komme til PS5 i juli ble det også bekreftet at spillere på PS5 vil få et Scarlet Spider-skin for Spider-Man.