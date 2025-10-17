Marvel Rivals 'første PvE-modus noensinne ser spillere møte horder av zombier

HQ

Marvel Rivals Marvel Rivals får sin første PvE-hendelse neste uke, og den knytter seg til det nylig utgitte Marvel Zombies spin-off-showet. Med zombier som har tatt over verden, må du velge en av et utvalgt antall helter og kjempe sammen med tre venner for å avverge hordene.

Du kan velge mellom Magik, The Punisher, Blade, Thor og Jeff the Land Shark når du starter den nye spillmodusen. Magik og Blade tar ned fiender med sverdene sine i sveipende AoE-angrep. Jeff kan ta seg gjennom dem ved å dykke under overflaten, og The Punisher tar med seg våpenarsenalet sitt for å bekjempe zombier. Thor tar som alltid med seg hammeren og lynet i kamp.

Det virker stort sett som om modusen dreier seg om at du bare slår ned horder av generiske zombier. På slutten av traileren får vi imidlertid en erting for zombie Wanda, noe som antyder en sjefskamp med henne. La oss håpe at noen flere zombifiserte helter dukker opp når Marvel Zombies Marvel Rivals -modus kommer den 23. oktober.