Marvel Rivals kommer for Switch 2

Marvel Rivals ble raskt veldig populært takket være sin fartsfylte og fargerike action med Marvel-helter og skurker i 6v6-kamper på ødeleggbare kart. Til tross for hard konkurranse har det klart å beholde et publikum og har vært tilgjengelig siden høsten 2024 på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Men hva med Switch 2? Hva med Switch 2? Frem til i dag har det bare vært sporadiske rykter om en potensiell versjon for Nintendos nye konsoll, men nå har utviklerne bekreftet det. Ikke via en offisiell pressemelding eller noe sånt, men heller i forbifarten under et intervju med IGN, der produsent Danny Koo ble spurt om Switch 2 og tilbød noe så sjeldent som et direkte svar :

"Vi jobber med det, men når vi har nyheter, vil vi kunngjøre det."

Så det er ikke rom for feiltolkninger, og litt senere i samme intervju bekrefter han på nytt at de "vil gjøre det." Kort sagt, det er ikke et spørsmål om det kommer, men når. Dette vil gi samfunnet et ekstra løft i god tid, og forhåpentligvis betyr det at tittelen vil kunne leve videre og fortsette å ekspandere i raskt tempo.