Marvel Rivals' kreativ leder reagerer på at det blir kalt et "gooner-spill"

Det virker som om du enten er en del av den oppvakte, overdrevent politiske mobben nå for tiden, eller så er du et gooner-spill. Det finnes ingen mellomting, og Marvel Rivals har blitt stemplet som en del av det siste. Misforstå meg rett, det er lett å se hvor disse beskyldningene kommer fra. Ta en titt på et hvilket som helst Emma Frost- eller Psylocke-skinn, og prøv å ikke føle deg ubekvem når familien din er i rommet.

Marvel Rivals' kreative direktør svarte til og med på beskyldningene nylig i et intervju med Rivals Assembled. Guangguang så ikke ut til å ha noe imot etiketten, men forsikret folk om at designene kommer fra klassisk tegneserieutseende i stedet for et ønske om å se Thors bule på dev-teamet.

"Disse kommer alle fra klassiske tegneseriedesign," sa Guangguang. "Vi tar de klassiske tegneseriedesignene og lager noen mer fasjonable design basert på dem for å få spillernes takknemlighet."

Spillerne har virkelig satt pris på disse skinnene. Malice-looken til Sue Storm, Vengeance-skinnet til Psylocke og mange andre kosmetikkprodukter har fått folk til å løpe til butikken i spillet i hopetall. Det eneste spørsmålet er om en del av fanbasen kan begynne å føle seg litt isolert med oppmerksomheten som gis til gooners.