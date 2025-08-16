Marvel Rivals' kreativ leder reagerer på at det blir kalt et "gooner-spill"
Skins for visse karakterer har definitivt tiltrukket seg noen spillere, men ikke alle?
Det virker som om du enten er en del av den oppvakte, overdrevent politiske mobben nå for tiden, eller så er du et gooner-spill. Det finnes ingen mellomting, og Marvel Rivals har blitt stemplet som en del av det siste. Misforstå meg rett, det er lett å se hvor disse beskyldningene kommer fra. Ta en titt på et hvilket som helst Emma Frost- eller Psylocke-skinn, og prøv å ikke føle deg ubekvem når familien din er i rommet.
Marvel Rivals' kreative direktør svarte til og med på beskyldningene nylig i et intervju med Rivals Assembled. Guangguang så ikke ut til å ha noe imot etiketten, men forsikret folk om at designene kommer fra klassisk tegneserieutseende i stedet for et ønske om å se Thors bule på dev-teamet.
"Disse kommer alle fra klassiske tegneseriedesign," sa Guangguang. "Vi tar de klassiske tegneseriedesignene og lager noen mer fasjonable design basert på dem for å få spillernes takknemlighet."
Spillerne har virkelig satt pris på disse skinnene. Malice-looken til Sue Storm, Vengeance-skinnet til Psylocke og mange andre kosmetikkprodukter har fått folk til å løpe til butikken i spillet i hopetall. Det eneste spørsmålet er om en del av fanbasen kan begynne å føle seg litt isolert med oppmerksomheten som gis til gooners.