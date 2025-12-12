LIVE
      Marvel Rivals
      Marvel Rivals legger endelig til Deadpool neste måned

      Karakteren har vært ryktet en stund, og gjorde sin opptreden på The Game Awards.

      The Game Awards er et fullpakket show, men det måtte selvfølgelig gjøres plass til "the merc with a mouth". Marvel Rivals er kanskje i ferd med å legge til Rogue i spillet med andre halvdel av den femte sesongen, men nå vet vi når Deadpool også kommer til spillet.

      Deadpools trailer viste frem noen fantastiske animasjoner, og avslørte at han hadde befridd noen andre rare helter som Throg, en varulv Captain America, en T-Rex og en Sentinel-robot. Deadpool klarer å bekjempe dem alle før han tar et heldig skudd i hodet.

      Deadpool kommer på Marvel Rivals den 16. januar. Sjekk ut avsløringstraileren hans nedenfor for å se hvem hans rival vil være i spillet.

      HQ

