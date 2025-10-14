Marvel Rivals Mister 85 % av spillerne sine på Steam

HQ

Det har vært et tøft år for NetEase og Marvel Rivals, som har mistet spillere på Steam. Den en gang så enorme basen av aktive spillere har falt fra rundt 644 000 til knapt 100 000. Et svimlende tap for det som en gang var en av de mest suksessrike flerspillertitlene på Steam.

Den nøyaktige årsaken til nedgangen på 85 % i antall spillere er fortsatt uklar. Men ifølge Forbes og spekulasjoner på nettet kan det være så enkelt som mangel på spenning og synkende spillerinteresse. Som vi alle vet - konkurransen er hard, og det er ikke alltid en lett oppgave å holde på brukerne.

Det er også verdt å merke seg at selv om 85 % faktisk er et stort tap, er de 100 000 spillerne som er igjen, fortsatt ikke noe å spotte. Det antallet samtidige spillere er noe mange andre spill bare kan drømme om. Så selv om spenningen har falt av, ser det ut til at kjernespillerne forblir og vil mest sannsynlig gjøre det i overskuelig fremtid.

Spiller du fortsatt Marvel Rivals?