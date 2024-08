Marvel Rivals slippes i begynnelsen av desember

HQ

Gode ting kommer til dem som venter, spesielt hvis du leter etter en ny Overwatch-utfordrer med tegneseriehelter, og den siste Marvel Rivals -traileren - som viser frem helter som Captain America og Winter Soldier - har avslørt at online-spillet vil bli utgitt om noen måneder.

Traileren som ble vist under Gamescom 2024 avslører at det vil bli utgitt 6. desember i år, og klippet var også tydelig på at alle helter vil være tilgjengelige fra start, så det burde være mye å glede seg over til jul. Spillet vil bli utgitt for PC, PS5 og Xbox Series X.

Kommer du til å spille? Hvem blir din main i desember?