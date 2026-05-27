Marvel Rivals utsteder en massiv utestengelsesbølge og navngir jukserne

NetEase har fullført en enorm forbudsbølge, og fjernet og permanent blokkert massevis av juksere fra å kunne spille Marvel Rivals. Beskrevet som en "rensing", har bølgen fjernet hundrevis av store juksekontoer, med denne spesifikke listen over forbud som en "målrettet nedslag mot nylig oppdaterte jukser, og bygger på våre grunnleggende sikkerhetsrammer."

Forbudsbølgen har gått et skritt videre fra å bare blokkere mange kontoer fra å spille spillet, ettersom NetEase også har delt en enorm liste som navngir og skammer de som har jukset og misbrukt spillet. Vi blir ikke fortalt om alvorlighetsgraden av forbudet hver konto har blitt rammet med, i tillegg til at alle står overfor permanente forbud, men det er tre kontoer nederst på listen som er beskrevet som involvert i "alvorlige brudd" og derfor har de nå blitt rammet med enhetsforbud også.

Midt i denne utviklingen oppfordrer NetEase også fansen nok en gang til å unngå å bruke utnyttelser og juks av noe slag, samtidig som de bekrefter at du ikke kan omgå anti-cheat-systemet på plass ved å bruke visse lanseringsparametere.

NetEase avslutter med: "Takk for at du står sammen med oss for å beskytte Chronoverse. Hvis du oppdager en mistenkt anomali eller juksemaker i kampene dine, må du rapportere dem umiddelbart. Vi vil kontinuerlig forbedre vårt anti-juks-arsenal for å sikre at ekte ferdigheter, og ikke forbudt teknologi, blir enerådende."

