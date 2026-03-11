Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
nyheter
Marvel Rivals

Marvel Rivals-utvikleren forklarer hvordan de unngikk å miste spillere som Concord og Highguard

Når du har en av verdens største IP-er og gooner-skins å leke med, er det litt lettere å holde publikum investert.

HQ

Mens vi kan se på live-service-flopp som Concord og Highguard og lure på hvordan et studio kan fortsette å gamble i håp om å få hundretusener av spillere, viser en ny hit som Marvel Rivals eller ARC Raiders at det fortsatt er gull i live-service-åsene.

I en samtale med GamesRadar+ nylig forklarte NetEases publiserings- og markedsføringssjef Yachen Bian at utvikleren var klar over risikoen med live-service-titler mens de utviklet Marvel Rivals. De hadde imidlertid en strategi for å holde på spillerne etter lanseringen. "Etter at vi lanserte spillet, tror jeg teamet bare fortsatte å tenke på måter å gjøre spillet bedre på", sa Bian. Produsent Danny Koo la til at "live-service-spill er vanskelig", og at suksess er "ikke garantert". Han peker imidlertid på tidlig testing som et sterkt poeng for Marvel Rivals å bygge et langvarig forhold til samfunnet.

Marvel Rivals Det er ikke sikkert at vi har snudd manuset helt på hodet. Det er til syvende og sist et ganske vanlig, fartsfylt helteskytespill, men selv om det ikke helt når de utrolige toppene det så ved lanseringen, trekker det fortsatt inn nesten 100 000 spillere på Steam alene hver dag (data via SteamDB). Det er nok for et sunt samfunn, men igjen Marvel Rivals har en enorm IP knyttet til seg, og har aldri vært en som viker unna visse typer kosmetikk som kan la blikket ditt vandre bort fra spillingen et øyeblikk.

Marvel Rivals

0
Marvel RivalsScore

Marvel Rivals
ANMELDELSE. Skrevet av Henric Pettersson

Netease Games viser hvor de skal stå og knuser konkurransen med Marvel Rivals.

0
Sjekk ut Deadpool i Marvel Rivals

Sjekk ut Deadpool i Marvel Rivals
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

The Merc with a Mouth er klar til å bli med på moroa, og som du kanskje hadde forventet, er dette en fighter ulikt alle andre.



