Marvel Rivals utvikleren ønsker å bringe spillet til Nintendo Switch 2

Marvel Rivals Netease er for øyeblikket tilgjengelig for PC, PS5 og Xbox Series X / S, og etterlater Nintendo Switch-eiere høye og tørre. Det ser imidlertid ikke ut til at det vil være tilfelle for alltid, ettersom Netease ønsker å bringe det populære skytespillet til Nintendo Switch 2.

I samtale med IGN, Marvel Rivals produsent Weicong Wu har håp om at en Nintendo Switch 2-utgivelse er på vei. "Vi er allerede i kontakt med Nintendo og jobber med noen utviklingssett. Og når vi finner ut at vi kan tilby god ytelse for spillet vårt på Switch 2, er vi åpne for det," sa han. "Grunnen til at vi ikke lanserte det på Switch, var at det var den første generasjonen av den enheten, og de kan ikke gi en flott opplevelse for spillet vårt. Så hvis det kan oppnå det målet, er vi åpne for det."

Nintendo Switch 2 har ennå ikke en utgivelsesdato, i tillegg til å bli sett på i år, og så vet vi ikke når Marvel Rivals kan komme til plattformen før den er ute. Likevel er det godt å vite at Nintendo-spillere vil kunne bli sittende fast i Marvel Rivals -moroa på et tidspunkt.