      Marvel Rivals

      Marvel Rivals vil få en rekke aktiviteter med Infinity Saga-tema i år

      Alt sammen i forkant av Avengers: Doomsday i slutten av 2026.

      HQ

      Det er et enormt år for alt som har med Marvel Cinematic Universe å gjøre, ettersom det er store filmer og TV-serier som kommer, i tillegg til flere ikke-MCU-relaterte videospill som Marvel's Wolverine og Marvel 1943: Rise of Hydra. På underholdningsområdet kommer det en ny sesong av Daredevil: Born Again, Spider-Man kommer tilbake på kino med Brand New Day til sommeren, X-Men '97 er tilbake med en ny sesong senere i år, og i desember kommer blant annet Avengers: Doomsday slippes i desember. Med alt dette planlagt, vil Marvel Rivals feire hvert steg på reisen.

      Helteselskapet har avslørt det de kaller Path to Doomsday, en stor oversikt over MCU-aktiviteter som vil strekke seg over resten av kalenderåret, og som vil feire de største øyeblikkene i MCU frem til den nært forestående dommedagen.

      Det starter neste måned med arrangementer og spillmoduser basert på The Avengers fra 2012, og vil deretter strekke seg til Avengers: Age of Ultron i juni, Avengers: Infinity War i august, Avengers: Endgame i oktober, og til slutt Avengers: Doomsday fra spesifikt 18. desember, når filmen har premiere.

      Sjekk ut tidslinjen nedenfor. Av alle de opplistede planene, hvilken gleder du deg mest til?

      Marvel Rivals

      Marvel Rivals
      Netease Games viser hvor de skal stå og knuser konkurransen med Marvel Rivals.

