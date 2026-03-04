Marvel Rivals vil få en rekke aktiviteter med Infinity Saga-tema i år

HQ

Det er et enormt år for alt som har med Marvel Cinematic Universe å gjøre, ettersom det er store filmer og TV-serier som kommer, i tillegg til flere ikke-MCU-relaterte videospill som Marvel's Wolverine og Marvel 1943: Rise of Hydra. På underholdningsområdet kommer det en ny sesong av Daredevil: Born Again, Spider-Man kommer tilbake på kino med Brand New Day til sommeren, X-Men '97 er tilbake med en ny sesong senere i år, og i desember kommer blant annet Avengers: Doomsday slippes i desember. Med alt dette planlagt, vil Marvel Rivals feire hvert steg på reisen.

Helteselskapet har avslørt det de kaller Path to Doomsday, en stor oversikt over MCU-aktiviteter som vil strekke seg over resten av kalenderåret, og som vil feire de største øyeblikkene i MCU frem til den nært forestående dommedagen.

Det starter neste måned med arrangementer og spillmoduser basert på The Avengers fra 2012, og vil deretter strekke seg til Avengers: Age of Ultron i juni, Avengers: Infinity War i august, Avengers: Endgame i oktober, og til slutt Avengers: Doomsday fra spesifikt 18. desember, når filmen har premiere.

Sjekk ut tidslinjen nedenfor. Av alle de opplistede planene, hvilken gleder du deg mest til?