Marvel sin What If...?-trailer gjør store endringer

Mange har lurt på akkurat hvor annerledes Marvel sin What If...?-serie vil være i forhold til hva vi har fått i MCU så langt. Vi har fått noen indikasjoner med glimt av zombiehelter og lignende, men hva med en langt bedre pekepinn?

Dette får du her, for Marvel har gitt oss den første skikkelige traileren fra What If...?, og uten å røpe noe er det ingen tvil om at multi-universet har noen verdener som ser veldig annerledes ut enn det vi har fått på kino frem til nå. Samtidig avsløres det at What If...? har premiere på Disney+ den 11. august med nye episoder hver onsdag som vanlig.