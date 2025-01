Marvel Snap utestengt i USA etter at TikTok ble stengt

HQ

Bare timer før fristen for USAs lov om å selge eller forby apper gikk ut 19. januar, ble Marvel Snap offline for amerikanske brukere. Det populære mobilkortspillet, utviklet av Second Dinner, hadde blitt utgitt av Nuverse, et selskap eid av ByteDance - det samme morselskapet som står bak TikTok. Da TikTok ble forbudt i USA den 18. januar (du kan lese mer her), fulgte Marvel Snap etter, slik at brukerne ikke fikk tilgang til spillet.

Nå blir spillerne møtt av en melding med en enkel unnskyldning som informerer om utestengingen og forsikrer om at det jobbes med å gjenopprette tjenesten. Ben Brode, Chief Development Officer for Second Dinner, uttrykte sin overraskelse i et innlegg på BlueSky, og nevnte at forbudet fanget både dem og Nuverse på vakt. Dette trekket følger i fotsporene til andre apper, som Mobile Legends, som har møtt lignende skjebner for sine ByteDance-tilkoblinger. Kommer Marvel Snap snart tilbake, eller er dette slutten på linjen for amerikanske spillere?

