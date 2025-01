HQ

Det har gått tre uker siden Donnie Yen bekreftet at Sleeping Dogs-filmen han hadde jobbet med siden 2017 ble kansellert, men de av dere som synes en filmatisering av det kule spillet høres gøy ut, bør ikke gi opp ennå.

Simu Liu, best kjent for Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings og Barbie, sier at han jobber med rettighetseierne for å lage en Sleeping Dogs -film, så la oss håpe at denne faktisk blir noe av.