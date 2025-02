Marvel Studios annonserer "lanseringsdekning" for The Fantastic Four: First Steps i morgen... 4. februar Den første traileren for The Fantastic Four: First Steps slippes om mindre enn 24 timer.

HQ Marvel Studios har sluppet en første titt på The Fantastic Four: First Steps, deres lenge etterlengtede iterasjon av Stan Lee og Jack Kirby-figurene, en av de mest populære Marvel-tegneseriene, som ikke har hatt mye hell i filmavdelingen. Etter mislykkede forsøk i 1994 og 2015, og de så som så-filmene i 2005 og 2007, vil Kevin Feiges mannskap gi Marvel-familien en annen vinkel: å ta handlingen til 1960-tallet. The Fantastic Four: First Steps Filmen blir en periodefilm, og mye av reklamemateriellet som er lansert så langt, lener seg mot et nostalgisk utseende. Vi trenger ikke å vente mye lenger på å se den i aksjon, ettersom den første traileren slippes i morgen. Marvel Studios har imidlertid valgt å gjøre noe litt annerledes: i stedet for bare å bekrefte traileren, vil de ha en "lanseringsdekning". Kanskje noen intervjuer med skuespillerne, litt bak kulissene før traileren? Det ble rapportert at traileren skulle debutere i Good Morning America-showet, som sendes fra 13:00 til 15:00 CET (7-9 AM i lokal tid). Men ifølge Discussing Film har de fjernet den fra sendeskjemaet... I stedet vil alle kunne følge "lanseringsdekningen", hva nå enn det betyr, på YouTube kl. 07:00 ET, 13:00 CET (europeisk tid, en time mindre i Storbritannia), i morgen, Fantastic Four... Jeg mener, februar fire.