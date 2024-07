Marvel Studios avslører offisiell tittel på kommende The Fantastic Four-film

HQ

Reisen har vært lang og møysommelig, men The Fantastic Four har endelig landet på Marvel og har fått sitt offisielle navn, som blir The Fantastic Four: First Steps.

Dette ble avslørt på Comic-Con, der filmens regissør Matt Shakman også bekreftet at de fire superheltene også vil dukke opp i de to neste Avengers filmene, og at filmen vil gå i produksjon allerede denne uken.

Som tidligere avslørt vil de fire ikoniske heltene bli spilt av Pedro Pascal, Vanessa Kriby, Joseph Quinn og Ebon Moss-Bachrach, som alle også gjorde en overraskende opptreden på scenen under Comic-Con.

Er du spent på de kommende The Fantastic Four: First Steps og Avengers filmene?