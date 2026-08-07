Marvel Tokon: Fighting Souls får blandede anmeldelser på Steam, mens fans beklager PC-versjonen

HQ

Etter den åpne betatesten var spillerne av « Marvel Tokon: Fighting Souls klar over at PC-versjonen ikke hadde den beste ytelsen. Arc System Works har lovet å fikse PC-versjonen av spillet i tide, men har ikke klart å perfeksjonere den før lanseringen. En dag etter at spillet kom i salg, har det på tidspunktet for skrivingen bare en positiv vurderingsscore på 43 % på Steam, med godt over 1 000 anmeldelser.

Den lave Steam-vurderingen skyldes ikke at spillet er av dårlig kvalitet, men snarere at mange av de negative anmeldelsene spesifikt retter seg mot PC-versjonen av spillet. «Et så gøy spill. Selvfølgelig må Sony ødelegge alt. PC-versjonen spiller elendig. Innstillingene vises ikke engang riktig. Enten er det nettkoden eller den dårlige ytelsen som gjør online-spillet veldig dårlig, med rollback-spikes. I tillegg er det det enkle anti-cheat-systemet og alle Sonys SDK-er som bruker mye ressurser,» skrev en anmelder. En annen kritiserte FPS-en og sa at siden de kan kjøre Tekken og Street Fighter, burde de også kunne kjøre Marvel Tokon.

«Gledet meg veldig til spillet, men slik det er nå, kan jeg ikke anbefale det; med den begrunnelsen at jeg faktisk ikke klarer å starte den pokkers greia. Anti-cheat-systemet fører til et helt svart vindu, og at CPU-en min blir presset til det ytterste. For ikke å nevne de mange, mange forekomstene av PlayStation PC SDK som prøver å kjøre,» står det i en annen anmeldelse. Selv blant de positive anbefalingene nevnes det at spillet har problemer på grunn av PSN-kravet, Sonys SDK, anti-cheat-systemet og mer.

Siden spillet bare har vært ute i én dag, er det god tid til å fikse disse problemene. De stammer fra ting folk har opplevd før de engang har brukt en time på Marvel Tokon: Fighting Souls, så det er sannsynlig at etter hvert som tiden går og folk får lov til å nyte spillet Arc System Works har laget, vil den oppfatningen endre seg.