Marvel Tokon: Fighting Souls vil tilsynelatende ha stor tilstedeværelse på torsdagens State of Play

Mens vi bare kan spekulere i hvilke spill som vil bli omtalt på State of Play-sendingen 12. februar, ser det ut til at et av de utvalgte prosjektene har blitt avslørt, med Marvel Tokon: Fighting Souls alt annet enn bekreftet.

Vi sier dette ettersom Steam-siden for spillet nylig ble oppdatert (og deretter endret tilbake, ikke før ivrige ResetEra-brukere klarte å arkivere oppdateringen) der tonnevis av fersk informasjon relatert til spillet ble delt.

For det første vet vi at en stor enspillermodus vil bli tilbudt, men for å legge til dette, er vi også lovet en heftig liste over karakterer ved lanseringen som spenner over 20 Marvel-helter og skurker, hvorav mange allerede er bekreftet, som Captain America, Spider-Man, Doctor Doom, Ms. Marvel, Ghost Rider, Iron Man, Star-Lord og Storm.

Utover dette forklarer beskrivelsen som ble lagt til for spillet at det vil være action på "dynamiske scener basert på ikoniske Marvel Universe-lokaliteter, noen med interaktive sceneoverganger," og at selve kampen vil være "både oppslukende og intuitiv, med en rekke unike bevegelsessett, kombinasjoner og strategier for å mestre."

Når det gjelder flerspiller, ble det nevnt at 64-spiller online-lobbyer vil bli tilbudt, og at de forskjellige modusene vil inkludere noen få alternativer, for eksempel en standard VS-modus.

Det som ikke ble nevnt på den oppdaterte og deretter fjernede Steam-siden var en fast utgivelsesdato for spillet, noe som betyr at vi kanskje ikke hører den nøyaktige datoen på det kommende showet, utover det allerede bekreftede 2026. Man kan imidlertid håpe at vi blir positivt overrasket på torsdag.