Marvelous avslutter samarbeidet med Tencent, og mobilspillet « Story of Seasons blir dermed avlyst

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Det japanske selskapet Marvelous og det kinesiske selskapet Tencent vil ikke lenger samarbeide. Tencent har gjennomgått sin kapitalallokeringspolitikk og konkludert med at det ikke lenger er lønnsomt å investere videre i Marvelous, noe som til slutt har ført til at partnerskapet mellom de to selskapene er avsluttet.

Som rapportert av GameBiz (takk, Automaton), har den seks år lange avtalen kommet til en slutt på grunn av Tencents revisjon av sin investeringsportefølje, noe som betyr at Image Frame Investment (et datterselskap av Tencent) nå ønsker å selge sine aksjer i Marvelous som følge av dette.

En annen konsekvens av denne beslutningen er at et planlagt «Story of Seasons»-mobilspill blir kansellert; utviklingen av dette spillet har pågått i en viss grad siden 2019, da lisensavtalen opprinnelig ble inngått.

Vi har sett at Tencent den siste tiden har trappet ned sine investeringsplaner utenfor Kina, og dette ser ut til å være den siste utviklingen på dette området. Mens disse endringene tidligere i stor grad ble tilskrevet Vesten, merker nå også Japan virkningen, noe som tyder på at Marvelous ikke vil være det eneste Tencent-støttede japanske selskapet som blir berørt.