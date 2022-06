Marvel's Avenger viser alt du må vite om nye Thor

Jane Foster klar for Marvel's Avengers på tirsdag

den 22 juni 2022 klokken 23:47 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Square Enix og Crystal Dynamics kunngjorde at den kvinnelige Thor blir den neste spillbare helten i Marvel's Avengers for to måneder siden nøyde de seg med å si at...