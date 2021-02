Marvel's Avengers får Hawkeye og kommer til PS5 og Xbox Series i mars

Du ser på Annonser

Siden Square Enix valgte å annonsere den neste War Table-sendingen for Marvel's Avengers såpass lang tid i forveien håpet nok mange at både Hawkeye-utvidelsen og PlayStation 5/Xbox Series-utgavene av spillet ville være rett rundt hjørnet. Det viser seg at hjørnet er et stykke unna.

Kveldens War Table-sending avslører nemlig at Marvel's Avengers kommer til PlayStation 5 og Xbox Series med bedre grafikk, høyere bildeoppdatering og kortere lastetider den 18. mars. Som lovet vil disse oppgraderingene være gratis for oss som allerede eier spillet. Samme dag lanseres også Clint Barton, aka Hawkeye, sin historieutvidelse kalt Operation: Future Imperfect. Denne vil selvsagt la oss spille som den omdiskuterte karen i et nytt område kalt Future Wastelands. Dette er fremtiden Barton har opplevd, hvor verden nærmest har blitt utslettet og lagt øde. En av de få overlevende er Maestro-utgaven av Hulk, så det blir noen møter med han mens vi leter etter Nick Fury og prøver å redde nåtiden fra denne fæle fremtiden sammen med hunden Lucky.

Selv om det ikke akkurat er vanskelig å se store likheter mellom Barton og Kate Bishop er det enkelte ting som forhåpentligvis får den nye helten til å føles annerledes. Hawkeye kan for eksempel ikke teleportere, men må i stedet bruke en av de ulike pilene sine for å komme til steder langt borte eller høyt oppe. Faktisk har han hele ulike ti pilsorter, inkludert rakettpiler, helsebringende piler, piler som får det til å regne bomber over fiender og mer. Ultimaten hans sender guidede piler som kan oppgraderes med en rekke egenskaper over store områder.

Dessverre ser det ikke ut som om fremtiden fører til at vi møter noen nye fiendetyper, så her lukter det egentlig en ny utvidelse som i hovedsak vil underholde med en ny spillbar figur, mer historie og et nytt område. Personlig mener jeg at det nok må mye mer til for å vekke interessen til flere enn meg, Greg Miller og kompani, så vi får se hva fremtiden bringer.

