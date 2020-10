Marvel's Avengers fjerner latterlige problemer med oppdatering

Du ser på Annonser

Enkelte aspekter av Marvel's Avengers har gitt meg skikkelige Anthem-vibber ved at de bærer preg av at utviklerne ikke har laget slike typer spill før. Heldigvis fikses noen av disse i dagens oppdatering for førstnevnte.

Marvel's Avengers sin nyeste oppdatering kan lastes ned på PlayStation 4 og Xbox One nå, mens PC-spillere må vente et par timer. Når oppdateringen så er lastet ned kan du blant annet glede deg over at det nå finnes terminaler i basene som gjør slik at vi slipper å løpe bort til Faction-lederne hver bidige gang for nye utfordringer og Villian Sectorer, at man nå kan løpe raskere i basene, utstyr og ressurser kan nå plukkes lengre unna, bedre belønninger i Mega Hives, Tactical Awareness vil vare lenger og en drøss med andre ting som helt klart vil gjøre opplevelsen bedre.

På toppen av det hele får vi nytt innhold. Om du har figurer som er nivå 140 eller høyere kan du nå begi deg ut på såkalte Tachyon Rift-oppdrag. I disse områdene herjer Tachyon-stormer som vil skade oss over tid, men i samme slengen lade opp Heroic-energi raskere. Man kan gjøre ett slik oppdrag hver dag, og dette er eneste muligheten til å få såkalt Cosmic utstyr.

Grunnen til at vi drar på disse oppdragene er for å sjekke ut uvanlige ting, så vi kan også besøke en ny base enkelt nok kalt SHIELD Substation Zero Outpost. Her venter det visst litt mer historie, nye figurer å bli kjent med og litt oppvarming til utvidelsene. Denne finner du i Pacific Northwest.