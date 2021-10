Marvel's Avengers har nå betalte XP Boosters tross løfte om det motsatte

HQ

Marvel's Avengers har vært litt av en blandet pose. Det fikk ikke noen lysende anmeldelser ved premieren og har slitt med å beholde et stort antall spillere. Crystal Dynamics har dessuten tatt en rekke forbrukerfiendtlige beslutninger, hvilket ikke akkurat har hjulpet spillet, og her kommer enda en beslutning i den kategorien.

Under selve presentasjonen da spillet ble annonsert poengterte blant annet "Senior Community Manager" Meagan Marie at de ikke skulle innføre mekanikker som gjør at man kan betale for å få fordeler:

"Our promise to the community is that we won't have random loot boxes or pay-to-win scenarios."

Etterpå tydeliggjorde også studioleder Scot Amos for Games Industry:

"The idea, from the beginning, is that we want you to be able to customise your hero - how they look, how they play, the gear they have and how they use it. Your Black Widow could be different to my Black Widow - just a little, maybe a lot depending on what you favour and how you unlock things. In terms of how we monetise, we'll have cosmetics. No gameplay paywalls."

Så, basert på overskriften, gjett hva disse løftene var verdt... Som VGC skriver har Marvel's Avengers nå fått forbruksvarer (såkalte "consumables") via spillbutikken, og disse kan blant annet øke hvor mye XP du får i spillet - og du kan kjøpe dem for ekte penger.

Crystal Dynamics har ennå ikke kommentert saken, men det blir nok ikke tatt spesielt godt imot. Hva synes du selv om XP Boosters som gjør at du kan betale for å levle opp fortere?