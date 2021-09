Marvel's Avengers slippes på Xbox Game Pass

HQ

Som fryktet har mange forlatt og nærmest glemt at Marvel's Avengers finnes, så det er ikke rart at Sony og Square Enix gjorde spillet tilgjengelig på PlayStation Now tidligere i år. Nå er det tid for at PC- og Xbox-spillere også får mulighet til å få det "gratis".

For selv om de fleste trodde at Microsoft offentliggjorde alle spillene som blir en del av Xbox Game Pass denne måneden for to uker siden avslører selskapet nå at Marvel's Avengers også blir en del av Game Pass både på Cloud, konsollene og PC den 30. september. Dette er selvsagt hele spillet, noe som betyr at du får med Black Panther, War for Wakanda-utvidelsen og alt det andre som har blitt lagt til gratis i spillet etter lansering.