Marvel's Avengers solgte 2,2 millioner eksemplarer i september

Marvel's Avengers ble ikke helt den suksessen som Crystal Dynamics og Square Enix hadde håpet på. Spillet fikk middelmådige anmeldelser verden over, og en ganske liten spillerbase vitner om at tallene ikke er helt hva de bør være.

Men det betyr ikke at det har gått direkte dårlig, for en ny undersøkelse viser at spillet har solgt flere millioner eksemplarer. SuperData har utgitt deres digitale månedsrapport for september, og her estimerer de at Marvel's Avengers har solgt 2,2 millioner eksemplarer, utelukkende digitalt.

"This was the second-biggest digital launch for a Square Enix title behind Final Fantasy VII Remake. Total digital sales were roughly the same as the last major superhero game, PlayStation 4 exclusive Marvel's Spider-Man. Avengers also took design cues from the looter shooter subgenre and had a launch performance that fell between Destiny 2 and Tom Clancy's The Division 2. "

Så helt ræva kan man ikke si at det har gått, men Live Service-spill lever og dør basert på hvor mange aktive spillere de har, og her går ting åpenbart ikke helt etter planen.