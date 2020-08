Marvel's Avengers' Trophy-liste avlører en åpenbar hemmelighet

Du ser på Annonser

Spoiler! Om overskriften ikke gjør det klart nok vil jeg nå røpe noe utviklerne av Marvel's Avengers har nektet å kommentere, men som sunn fornuft gjør åpenbart. Spoiler!

I morges ble den siste Marvel's Avengers-betaen avsluttet, noe som betyr at Crystal Dynamics og Eidos Montreal nå har ti dager på seg til å finpusse de siste detaljene før spillet lanseres den 4. august. Dette har blant annet ført til at spillets Trophy-liste har dukket opp, og i tillegg til å røpe noen historiedetaljer jeg ikke skal røpe her bekrefter den noe som alle vel egentlig visste. Det ene trofeet er nemlig:

"Welcome Back, Old Friend

Rescue Captain America"

Dermed er det altså ingen tvil lenger. Captain America vil ikke bare være spillbar i prologen, men også senere i spillet. Resten av detaljene skal dere som ønsker få lese selv i listen, for det var et punkt eller to der jeg nesten skulle ønske ikke hadde blitt spoilet for meg.