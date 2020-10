Marvel's Avengers utsetter PS5/Xbox Series-utgaver og Kate Bishop

Du ser på Annonser

Selv om Marvel's Avengers toppet salgslistene i USA forrige måned er det ingen hemmelighet at mange spillere har forlatt eller tatt pause fra spillet den siste tiden. Håpet var derfor at introduksjonen av Kate Bishop og forbedringer på PlayStation 5 og Xbox Series-konsollene vil skape litt liv igjen, men dessverre vil ingen av disse tingene skje som planlagt.

Square Enix forteller at Kate Bishop og historieoppdragene hennes ikke vil komme denne måneden som planlagt, og sier i samme slengen at PS5- og Xbox Series-utgavene utsettes til neste år. Som en slags kompensasjon for både dette og tilstanden spillet har vært i vil alle spillere få 1500 Credits, 7000 Units, 250 Upgrade Modules, 20 DNA Keys og en Sarah Garza-inspirert Nameplate fra og med klokken 19. den 22. oktober.

Den gode nyheten er at de endelig gir mer informasjon om hvilke forbedringer de jobber med. Blant annet viser det seg at det kommende Ping-systemet ikke bare vil la oss markere objekter og steder for andre spillere, men også la oss kommandere datakontrollerte partnere til å for eksempel åpne eller knuse dører. Det vil også bli mulig å spille historieoppdragene om igjen og informasjonen på skjermen skal generelt bli bedre. På toppen av det hele er planen fortsatt å gi oss mye mer og variert endgame-innhold, forbedre matchmakingen betraktelig, gjøre loot mer betydningsfullt. Dessverre kan de ikke si noen om akkurat når noe av dette kommer, men forhåpentligvis er det så nærme at folk ikke avskriver dette spillet som jeg mener fortsatt har et stort potensial om utviklerne gjør jobben sin fremover.