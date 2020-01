Marvel's Avengers utsettes

Square Enix hadde mange spennende nyheter å gi oss på fjorårets E3-messe. Blant annet kunne de avsløre at Final Fantasy VII: Remake og Marvel's Avengers ville komme i henholdsvis mars og april. Dermed kunne det virke som om de nærmest sagnomsuste spillene endelig ville komme hjem til oss med to måneders mellomrom, men da glemte vi tydeligvis at det japanske selskapet har blitt ganske kjent for å utsette nærmest alle storspill. Nå har de sannelig klart å ta to i samme smekk også.

Det er nemlig ikke bare Final Fantasy VII: Remake som har blitt utsatt, for Marvel's Avengers trenger enda lengre tid for å leve opp til både våre og utviklernes drømmer. Crystal Dynamics' spill har nå blitt utsatt fra den 15. mai helt til den 4. september. Noen vil nok uansett si dette er gode nyheter etter en litt lunken mottakelse av både gameplay og informasjon det siste halvåret.