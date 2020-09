Marvel's Avengers var PlayStations mest nedlastede beta noen gang

Du ser på Annonser

Mens flere av kollegaene mine mildt sagt er lunkne til Marvel's Avengers før spillet lanseres skikkelig til fredag er det ikke tvil om at interessen rundt det har vært stor blant mange andre. Faktisk har den vært enorm.

Tidligere denne uken kunne Square Enix avsløre at over seks millioner personer prøvde Marvel's Avengers-betaene, noe som slettes ikke er verst. Det som kanskje uansett er mer imponerende er at selskapet nå også avslører at betaen ble den mest nedlastede i PlayStation sin historie. Den slo altså Call of Duty, The Division og alle de andre betaene som vi har fått lov til å prøve gjennom tidene. Meget fortjent spør du meg, for jeg storkoser meg med spillet allerede.