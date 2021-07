Marvel's Avengers: War for Wakanda slippes den 17. august

Det har gått en stund siden Square Enix annonserte at den massive War for Wakanda-utvidelsen skal komme til Marvel's Avengers, men nå vet vi altså akkuat når og litt mer.

I dag har vi fått beskjed om at War for Wakanda slippes til Marvel's Avengers den 17. august. Samtidig får vi vite at en såkalt War Table-sending vil avsløre mye mer om akkurat hva utvidelsen inneholder og et par overraskelser på et foreløpig ukjent klokkeslett dagen før. Vi vet jo allerede at War for Wakanda vil la oss spille som Black Panther i en ny historiedel, møte nye fiender (deriblant Claw), utforske det største nye området til nå, løpe rundt i den nye Royal Palace Outpost-basen og få litt mer variasjon med nye Drop Zone- og Threat Sector-oppdrag.

Helt til slutt minnes vi også på at du kan prøve spillet helt gratis fra nå og frem til klokken 18 (17 på Stadia) den 2. august på PC, PlayStation og Google Stadia.