Marvel's Avengers-spillertallet har stupt med 96% på Steam

Marvel's Avengers virket på papiret som det skulle bli en homerun, men slik ble det ikke. Crystal Dynamics spill har ikke blitt tatt så godt imot som håpet, og urovekkende mange har nå sluttet å spille. På Steam har nærmest hele spillerbasen faktisk forsvunnet.

Det er Githyp som avslører at hele 96% av spillerne som som spilte i september allerede nå har pensjonert tittelen, og at det nylig bare var 1190 samtidige spillere pålogget.

Med tanke på at dette er en live service-tittel, som avhenger av et stort antall spillere, er dette ekstra ille. Tror du Crystal Dynamics har det som skal til for å få liv i Marvel's Avengers igjen?