Marvel's Guardians of the Galaxy byr på ekstremt gode sanger

HQ

Som følge av at Marvel's Guardians of the Galaxy nærmer seg lansering har Eidos-Montréal og Square Enix pøst ut så mange trailere at undertegnede gikk lei for lenge siden, men i dag har vi fått noe langt mer interessant.

Noe av det første de canadiske utviklerne bekreftet om Marvel's Guardians of the Galaxy var tross alt at spillet selvsagt vil inkludere en drøss med elskede sanger fra 1980-tallet, men frem til nå har de vært relativt hemmelighetsfulle om hvilke det er snakk om. For nå har vi fått en liste over alle sangene som finnes i det etterlengtede spillet, og listen vil jeg si er ganske bra:



A-ha - Take On Me



Autograph - Turn Up the Radio



Billy Idol - White Wedding



Blondie - Call Me



Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper



Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy



Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero



Culture Club - I'll Tumble 4 Ya



Def Leppard - Rock Rock Till You Drop



Europe - The Final Countdown



Flock of Seagulls - I Ran



Frankie Goes To Hollywood - Relax



Hot Chocolate - Every 1's A Winner



KISS - I Love It Loud



Loverboy - Turn Me Loose



Mötley Crüe - Kickstart My Heart



New Kids on the Block - Hangin' Tough



Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot



Rainbow - Since You Been Gone



Rick Astley - Never Gonna Give You Up



Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior



Simple Minds - Love Song



Soft Cell - Tainted Love



Starship - We Built This City



Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World



Twisted Sister - We're Not Gonna Take It



Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight



Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go



I tillegg til disse godbitene vil spillet som kjent også ha sanger fra et rockeband utviklerne har dannet selv, og du kan se to musikkvideoer for en av sangene, Zero to Hero, under.

HQ