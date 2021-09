Marvel's Guardians of the Galaxy er omtrent 41 GB stort på PlayStation 5

HQ

SSD-lagring har raskt blitt et problem med den nye generasjonen, hvilket mange hadde forutsett. PlayStation 5 har bare 667 gigabyte tilgjengelig lagring og Xbox Series X har 802 gigabyte for lagring. Ettersom visse spill allerede har klatret over 200 gigabyte kan man lett se hvordan dette fører til et konstant behov for å rydde plass når nye spill kommer, og dermed er filstørrelsene på disse ekstra interessant.

Nå har plasskravet for det kommende Marvel's Guardians of the Galaxy blitt avslørt via Playstation Game Size på Twitter. Takket være dette vet vi nå at spillet er 41,243 gigabyte stort uten Day One-patchen på PlayStation 5. Dette er faktisk ikke så ille for dagens storspill, selv om vi ikke vet hvor mye patchen samt fremtidig innhold får filstørrelsen til å øke med.

Marvel's Guardians of the Galaxy lanseres på PC, PlayStation 4/5, Xbox One og Xbox Series den 26. oktober.

Takk, GamingBolt