Marvel's Guardians of the Galaxy har funnet sitt publikum takket være Game Pass

HQ

Eirik likte virkelig Marvel's Guardians of the Galaxy da det ble lansert i fjor. Og det er trolig at mange ville gjort det samme om de faktisk hadde spilt det. Men ifølge Square Enix solgte det mindre enn forventet. Kort sagt var det i begynnelsen for få som faktisk ga det en sjanse.

Heldigvis ser dette ut til å ha endret seg ettersom tittelen har blitt mer populær i det siste. Så hva ligger bak den økte interessen fra spillerne, spør du? Dette forklares i et intervju hos Eurogamer, der senior narrative director Mary DeMarle sier:

"For me, it's all about creating the game. What I love right now is that people, especially with Game Pass, are playing it and they're sharing the experience. We make games to touch people, we make games to hit an audience. And it's great that it's finding its audience, and it's great that it keeps going forward."

DeMarie er ikke den første utvikleren som sier at Game Pass faktisk har hjulpet dem, så det virker som at større tredjepartsslipp til tjenesten er noe vi kan forvente mer av fremover, da det ser ut til å komme de fleste parter til gode.