Marvel's Guardians of the Galaxy har solgt dårligere enn forventet

HQ

Marvel's Guardians of the Galaxy var på mange måter en overraskelse. Først og fremst fordi det er et singleplayer-spill helt uten forstyrrende mikrotransaksjoner og live service-elementer. Dessverre har ikke spillet klart å selge like mye som forventet.

Square Enix har nylig fremlagt deres finansresultater for høsten, og her fremgår det ganske tydelig at spillet ikke har solgt det antallet Square Enix hadde håpet, tross sterke anmeldelser:

"Despite strong reviews, the game's sales on launch undershot our initial expectations. However, sales initiatives that we kicked off in November 2021 and continued into the new year have resulted in sales growth, and we intend to work to continue to expand sales to make up for the title's slow start."

Noen spill klarer imidlertid å hente seg inn igjen etter en sløv start via et godt rykte blant forbrukere, så det er fortsatt håp.