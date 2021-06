Marvel's Guardians of the Galaxy skulle visst opprinnelig ha multiplayer

Eidos-Montréals kommende Guardians of the Galaxy-spill viste seg til manges overraskelse å være et rent singleplayerspill, i en tid hvor multiplayer og live-service er blitt normen. Men visstnok skulle spillet opprinnelig ha en form for multiplayer.

Det fremgår i hvert fall på Simon Larouches LinkedIn-profil. Larouche er i dag Game Director hos Guerilla Games, men tilbake i 2017-2018 jobbet han for Eidos-Montréal. Her var han ifølge sin profil Online Gameplay Director på en avlyst multiplayer-del.

Det vites ikke hvorfor multiplayer-delen ble avlyst, men Eidos-Montréal har aldri utviklet et multiplayerspill selv, selv om de var supportstudio på live-service-spillet Marvel's Avengers.