Marvel's Guardians of the Galaxy-musikken er nå på Spotify

HQ

Musikk har alltid vært en viktig del av Guardians of the Galaxy-universet, og det gjelder også i det kommende spillet, som lanseres i slutten av måneden. Fra starten av har Eidos Montreal satt ekstra fokus på musikken i spillet, som faktisk spiller en rolle i kampene.

Du kan allerede nå høre hele soundtracket fra spillet via Spotify her, som byr på mange hits fra 80-tallet som Billy Idols 'White Wedding', Europes 'The Final Countdown,' og Rainbows 'Since You've Been Gone.'

Det er totalt 30 låter. Utvikleren har dessuten også tilføyet ny original musikk fra et fiksjonelt band ved navn Star-Lord, men bare to av låtene er på Spotify-lista.