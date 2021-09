Marvel's Midnight Suns-gameplay tar Xcom-formelen til nye høyder

HQ

Da Firaxis endelig bekreftet at de lager et spill kalt Marvel's Midnight Suns i forrige uke gjorde de dette med en filmatisk trailer og lovnader om at spillet vil skille seg fra studioets Xcom-spill på en rekke områder. Nå kan du se hvordan.

For som lovet har vi fått den første gameplaytraileren fra Marvel's Midnight Suns, og den viser flere av måtene spillet både bygger videre på og endrer Xcom-formelen. Et eksempel på sistnevnte er at man velger angrep via en digital kortstokk, mens et eksempel på sistnevnte er at vi i langt større grad kan bruke omgivelsene til vår fordel ved å for eksempel slå motstandere inn i eksplosive tønner. Begge disse tingene kan forsterkes ved å kombinere angrepene til to helter (som gjerne har et godt sosialt forhold også etter å ha snakket med dem i basen). Vi får også noen raske glimt av historiesekvenser og dialogvalg, så her venter det muligens moro for både Xcom- og Marvel-fans i mars.