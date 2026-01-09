Marvels-regissøren kunne tenke seg å prøve seg på live-action Invincible

HQ

Tatt i betraktning at Prime Video fortsatt har en lang vei å gå før den animerte tilpasningen av Invincible avsluttes, og legger til dette det faktum at streameren har et live-action superheltunivers i The Boys, virker det ganske usannsynlig at Invincible vil få live-action-behandlingen på noen måte, form eller form i det minste i overskuelig fremtid.

Men hvis Invincible skulle bli valgt ut til å bli filmatisert, hvem skulle da lede et slikt prosjekt? En person som ser ut til å være interessert i å prøve seg på ideen, er The Marvels-regissøren Nia DaCosta, som nylig nevnte i en Q&A på Sony Pictures' Reddit-konto at det er noe hun gjerne kunne tenke seg å prøve seg på.

"Jeg ville ELSKE å regissere en live action-filmversjon av Robert Kirkmans Invincible. Tegneserien og tegneserien er fantastiske. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg vil oversette den verdenen, og det fantastiske far/sønn-forholdet, til lerretet. Jeg elsker også tanken på å lage noe i en superheltverden som har litt ekte grus og innvoller - og sex!"

I nærmeste fremtid vil DaCosta være tilbake på kino med 28 Years Later: The Bone Temple, og utover dette har filmskaperen jobbet med et prosjekt kjent som Southern Bastards. Etter disse to ser hun imidlertid ut til å være mer fritt tilgjengelig, så kanskje hun vil bli snappet opp for å begynne å legge grunnlaget for en eventuell Invincible live-action-verden? Igjen, sannsynligheten er liten, men How to Train Your Dragon fikk en nyinnspilling bare rundt fem år etter at de animerte filmene ble avsluttet, så hvem vet ...

Når det gjelder Invincible, vil sesong 4 av den animerte serien være tilbake på Prime Video i mars 2026.