Marvel's Spider-Man 2 er en av årets største lanseringer

Marvel's Spider-Man 2 er en av årets største fysiske spillanseringer. Data fra Christopher Dring fra Gamesindustry.biz viser at actionspillet er årets fjerde største lansering så langt, like bak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy og EA Sports FC 24.

Denne statistikken gjelder riktignok bare for Storbritannia, men den viser likevel en imponerende start for Insomniacs Spidey-oppfølger. Super Mario Bros. Wonder, som ble lansert samme dag, hadde også gode salgstall, selv om den sakket akterut i forhold til Marvel's Spider-Man 2.

Super Mario Bros. Wonder inntok andreplassen på salgslistene, og er den tredje største lanseringen av et Mario-plattformspill i britisk historie. Igjen er det verdt å merke seg at disse tallene bare gjelder fysisk salg, ettersom dataene for digitalt salg kommer senere.

Marvel's Spider-Man 2 er kanskje imponerende, men lanseringen er ikke fullt så stor som God of War: Ragnarök. Det er likevel nok en hit for Sonys førstepartssatsing.

