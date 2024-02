Marvel's Spider-Man 2 får New Game+ og nye drakter i mars

HQ

Det har gått nesten to måneder siden Insomnaic sa at de utsatte Marvel's Spider-Man 2 -oppdateringen som skulle bringe New Game+ til spillet. De ville ikke gi oss noen dato den gangen, men sa bare at vi kunne forvente den tidlig i 2024. Nå vet vi nøyaktig når.

Insomniac avslører at den neste store oppdateringen til Marvel's Spider-Man 2 kommer 7. mars. Vi får ikke vite noe nytt om hva den inneholder, så vi får nøye oss med New Game+, omspillbare oppdrag, nye drakter, muligheten til å endre tid på døgnet og draktdetaljer.