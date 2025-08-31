Marvel's Spider-Man får en fungerende flerspiller-mod, og det er så kaotisk som du forventer

HQ

Da Marvel's Spider-Man 2 bekreftet at det ville ha to hovedpersoner, tenkte spillere umiddelbart på co-op-potensialet for spillet. Insomniac hadde imidlertid alltid planlagt at oppfølgeren skulle ha en enspillerhistorie, og håpet om flerspillermuligheter ble derfor knust. Det vil si, helt til en modder grep inn for å la flere nettslynger ta seg gjennom New York.

En mod er nå tilgjengelig på PC-versjonen av Spider-Man Remastered som gjør det mulig å spille flere spillere, og allerede sprer det seg klipp på internett som viser potensialet i hbgda's kreasjon. I free-roam gir modulen spillerne den Spider-Verse-opplevelsen de har drømt om, men i kampanjeoppdragene er ting mye mer kaotiske.





Modulen kan lastes ned nå, men den er bare tilgjengelig via Patreon, noe som kan avskrekke noen. Hvis du har noen Spidey-venner som vil svinge seg over New York med deg, ser det imidlertid ut til at du nå kan rydde opp i gatene sammen.