Marvel's Spider-Man 2 vil ikke ha co-op

Insomniac Games har knapt sagt noe om Marvel's Spider-Man 2 etter at spillet ble kunngjort i den forrige PlayStation Showcase-sendingen i 2021, så fans har studert teasertraileren for å spekulere i hva som venter oss. En av de mest populære teoriene har vært at spillet vil la oss spille co-op på grunn av fokuset på at Peter Parker og Miles Morales er sammen. Utviklerne har blitt lei av dette, og har bestemt seg for å knuse disse ryktene og spekulasjonene nok en gang.

Fordi Insomniacs offisielle Twitter gjentok følgende da en person spurte om Marvel's Spider-Man 2 ville være et samarbeidsspill:

"Nei! Det er et episk enkeltspillereventyr!"

Den siste delen er nøyaktig den samme ordlyden de brukte da spillet ble kunngjort. Det vil sannsynligvis være siste gang de må si det, for Marvel's Spider-Man 2 vil vise oss ganske mye gameplay i morgendagens PlayStation Showcase.