Marvel's Spider-Man 2-gameplay viser kraften og farten i PlayStation 5

HQ

Som forventet viste Sony og Insomniac massevis av gameplay fra det etterlengtede Marvel's Spider-Man 2 i kveldens PlayStation Showcase, noe som betyr at vi endelig har fått vite langt mer om spillet.

HQ

Den første avsløringen er at Peter og Miles må kjempe mot Kraven the Hunter. Deretter tar det ikke lang tid før teorien om at Venom er mer enn en antagonist blir bekreftet ved å avsløre at herr Parker har fått sin Black Suit, noe som også setter sitt preg på personligheten hans. Dermed passer det godt at vi også kan spille som Miles ved å veksle mellom de to i det som virker å være GTA V-stil.

Begge to har helt nye ferdigheter og funksjoner som kan utnyttes både mens man svinger gjennom New York i enorm fart, når det må snikes litt og selvsagt i slåsskamper. Noen av disse kan kan låses opp i samme ferdighetstre, mens noen av de andre må skaffes i hver Spider-Mans unike tre.

Kort sagt ser og høres Marvel's Spider-Man 2 penere, større og mer variert ut enn originalen, så det er litt skuffende at utviklerne stadig velger å bare si spillet lanseres på PS5 en gang i høst.