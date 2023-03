Marvel's Spider-Man 2-skuespiller sier spillet lanseres i september

HQ

Insomniac bestemte seg for å bekrefte at Tony Todd skal spille Venom i Marvel's Spider-Man 2 kort tid etter kunngjøringen av spillet, og skuespilleren har hypet opp og hintet til PlayStation 5-eksklusiven siden den gang. Jeg tror dog at dagens tweet har gitt Sonys markedsavdeling sin største hodepine hittil.

For Tony Todd bestemte seg for å si følgende da en fan sa at Marvel's Spider-Man 2 ikke kan komme raskt nok:

"Ser ut som september! Massiv publisitet kommer i august. Reklamefilmer begynner å slippe i august, så jeg blir fortalt. Hold fast på ... og hold pusten! kommer til å være nødvendig"

En interessant avgjørelse, da Insomniac bare har gjentatt at spillet lanseres i høst og åpenbart ikke har sagt noe om markedsføringsplanene. Likevel er det verdt å nevne at skuespillere gang på gang viser at de ikke har peiling på når et spill lanseres, men ville det ikke vært kult om PlayStation 5-eksklusive Marvel's Spider-Man 2 ble lansert omtrent samtidig som Xbox Series / PC-eksklusive Starfield?

Når tror og håper du Marvel's Spider-Man 2 lanseres?